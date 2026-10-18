जम्मू: सेना के अधिकारी की पत्नी पर जासूसी का आरोप, चीन से जुड़े एजेंटों को सूचना देने की आशंका, जांच जारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने का आरोप है। इन एजेंटों में चीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

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सूत्रों के अनुसार, आरोपी महिला कुछ शोध-संबंधी गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस इन गतिविधियों की जांच कर रही है। पुलिस उसकी गतिविधियों की प्रकृति का भी पता लगा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या कोई जानकारी या सामग्री विदेशी खुफिया एजेंटों को दी गई थी। ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले की ओर इशारा करते हैं। शुक्रवार को गांधी नगर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया। यह मामला 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' और 'भारतीय न्याय संहिता' की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। आरोपी महिला तेलंगाना की रहने वाली है। वह फिलहाल अपने पति के साथ जम्मू में रहती है।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच के हिस्से के रूप में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी ने महिला से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शुरुआती जांच में अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि उसने कोई संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांचकर्ता उन परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रहे हैं जिनके कारण प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।विदेशी संस्थाओं के साथ संभावित संबंधों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या महिला के संबंध वास्तव में विदेशी खुफिया एजेंटों से थे। इन आरोपों की सत्यता स्थापित करने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। जांच अभी जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।