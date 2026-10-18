फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Army officer wife accused of espionage suspected of passing information to agents linked to China investigatio

जम्मू: सेना के अधिकारी की पत्नी पर जासूसी का आरोप, चीन से जुड़े एजेंटों को सूचना देने की आशंका, जांच जारी

Sun, 18 Oct 2026 03:52 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, जम्मू
एएनआई, जम्मू Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 18 Oct 2026 03:52 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने का आरोप है। इन एजेंटों में चीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।
 

विज्ञापन
Army officer wife accused of espionage suspected of passing information to agents linked to China investigatio
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला प्रिन्ट/एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने का आरोप है। इन एजेंटों में चीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन


सूत्रों के अनुसार, आरोपी महिला कुछ शोध-संबंधी गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस इन गतिविधियों की जांच कर रही है। पुलिस उसकी गतिविधियों की प्रकृति का भी पता लगा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या कोई जानकारी या सामग्री विदेशी खुफिया एजेंटों को दी गई थी। ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले की ओर इशारा करते हैं। शुक्रवार को गांधी नगर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया। यह मामला 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' और 'भारतीय न्याय संहिता' की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। आरोपी महिला तेलंगाना की रहने वाली है। वह फिलहाल अपने पति के साथ जम्मू में रहती है।
विज्ञापन


जांच की वर्तमान स्थिति
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच के हिस्से के रूप में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी ने महिला से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शुरुआती जांच में अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि उसने कोई संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांचकर्ता उन परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रहे हैं जिनके कारण प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


संभावित विदेशी संबंध
विदेशी संस्थाओं के साथ संभावित संबंधों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या महिला के संबंध वास्तव में विदेशी खुफिया एजेंटों से थे। इन आरोपों की सत्यता स्थापित करने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। जांच अभी जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed