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Udhampur News: भक्ति और उत्सव के बीच नवरात्र प्रभात फेरी हुई संपन्न

Tue, 20 Oct 2026 12:12 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:12 AM IST
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jammu kashmir news
कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र शहर धर्मनगरी कटड़ा में नौ दिवसीय नवरात्र महोत्सव प्रभात फेरी सोमवार सुबह बस स्टैंड पर संपन्न हो गई। समापन दिवस पर जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो के कलाकारों के साथ-साथ दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों, तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। दिन का मुख्य आकर्षण निकिता द्वारा प्रदर्शित देवी दुर्गा की नौवीं अभिव्यक्ति मां सिद्धिदात्री की सुंदर झांकी थी।
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मुख्य अतिथि बलदेव राज शर्मा को एसोसिएशन के सदस्यों ने पारंपरिक पगड़ी, चुनरी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रभात फेरी को सफल बनाने में उनके योगदान, समन्वय और समर्पित प्रयासों के लिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और एसोसिएशन के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। अभिनंदन समारोह के बाद नवरात्र से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के अनुसार कन्या पूजन किया गया।
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प्रभात फेरी के जेएंडके एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार पाधा ने कहा कि आयोजन की शानदार सफलता कटड़ा के लोगों, विशेषकर एसोसिएशन के सदस्यों के सामूहिक समन्वय, समर्पण और ईमानदार प्रयासों का परिणाम थी।
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