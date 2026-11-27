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डोडा। जिला पुलिस डोडा ने गंदोह क्षेत्र से लापता हुई एक महिला को तलाश कर सुरक्षित उसके परिजन के हवाले कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस के अनुसार लापता महिला की पहचान अबरार बानो निवासी भटोली, तहसील गंदोह, जिला डोडा के रूप में हुई है। टीम ने 26 नवंबर को महिला का पता लगा लिया। इसके बाद सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर महिला को उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया।