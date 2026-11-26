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पुलिस के अनुसार पुलिस पोस्ट भाला के प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान टिप्पर को रोककर जांच की। टिप्पर को करण देव मनहास निवासी नालठी, भद्रवाह चला रहा था। जांच के दौरान वाहन में रेत का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन चालक के पास आवश्यक फॉर्म-सी/ई-चालान और धूल से बचाव के लिए निर्धारित कवर नहीं पाया गया। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर पुलिस ने टिप्पर को जब्त कर लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) डोडा को सूचित किया। इसके बाद संबंधित उल्लंघन के लिए 12,024 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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डोडा। अवैध खनन और खनिज सामग्री की अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने के लिए जारी अभियान के तहत डोडा पुलिस ने बिना आवश्यक दस्तावेजों के रेत ले जा रहे एक टिप्पर को जब्त किया है। इस मामले में 12,024 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।