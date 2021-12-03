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ज्ञापन में डोडा डेवलपमेंट फ्रंट ने कहा है कि डोडा चिनाब घाटी का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक केंद्र है। यहां डोडा के अलावा भद्रवाह, गंदोह, घट, अस्सर, ठाठरी और आसपास के दूरदराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, व्यावसायिक और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए बाहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है।फ्रंट के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक एवं अन्य परेशानियों का बोझ पड़ता है। ऐसे में डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से चिनाब घाटी के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डोडा क्षेत्र में क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्थापित करने का मुद्दा पहले भी सरकार के समक्ष उचित माध्यमों से उठाया जा चुका है। हालांकि, इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि की ओर से औपचारिक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए जाने से इस मांग को सरकार के उच्च स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है।डोडा डेवलपमेंट फ्रंट ने विधायक शक्ति राज परिहार से आग्रह किया है कि वह इस जनहित के मुद्दे को उपराज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के समक्ष औपचारिक रूप से उठाकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आवश्यक मंजूरी दिलाने की दिशा में प्रयास करें।फ्रंट के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद देव और संरक्षक एडवोकेट सीएल ठाकुर ने उम्मीद जताई कि इस मांग पर सकारात्मक पहल होगी। उन्होंने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना चिनाब घाटी के विद्यार्थियों और आम लोगों के व्यापक हित में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।