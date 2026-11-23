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जारी नोटिस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डोडा की तरफ से मिडिल स्कूल जुगासर का आधिकारिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान विद्यार्थियों का समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन बेहद असंतोषजनक पाया गया।नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं के स्तर के अनुसार ठीक से पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं पाए गए। इतना ही नहीं, विद्यार्थी बुनियादी सवालों के उचित जवाब देने में भी असमर्थ थे और उनमें आवश्यक शैक्षणिक एवं सीखने की बुनियादी दक्षताओं की कमी देखी गई।इसके अलावा कक्षाओं में शिक्षक-विद्यार्थी संवाद और पढ़ाने-सिखाने की प्रक्रिया भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नोटिस में शिक्षण की गुणवत्ता, शैक्षणिक निगरानी, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता और शिक्षकों की पेशेवर जिम्मेदारियों के निर्वहन पर सवाल उठाए गए हैं।जेडईओ भलेसा ने स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और विद्यार्थियों के खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारणों के साथ-साथ अपेक्षित लर्निंग आउटकम हासिल नहीं होने पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब मिलने और शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित होने तक नवंबर 2026 से आगे का वेतन रोककर रखा जाएगा। इस कार्रवाई को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की जवाबदेही और विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।