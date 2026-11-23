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इस संबंध में सीएमओ कार्यालय में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इन स्वास्थ्य केंद्रों के मूल्यांकन के परिणाम हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र नई दिल्ली द्वारा घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन में सफल रहने वाले चार स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ब्लॉक घाट के एएएम एससी हंच, एएएम एससी भाबोर और एएएम एससी पंजसू शामिल हैं। वहीं मेडिकल ब्लॉक ठाठरी के एएएम एससी केंचा ने भी यह उपलब्धि हासिल की है।समारोह के दौरान डॉ. विनोद शर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए उनकी मेहनत, समर्पण और सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से भविष्य में भी इसी लगन और जिम्मेदारी के साथ काम करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि आम लोगों को बेहतर और मरीज-केंद्रित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।इस अवसर पर बीएमओ घट डॉ. अब्दुल गफूर, मोहम्मद शफी अट्टू (सीएचओ) तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई के सदस्य उमर अनायत और फैजान ए. ट्रंबू भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सफल मूल्यांकन प्रक्रिया में उनके तकनीकी सहयोग, मार्गदर्शन और निरंतर निगरानी की भूमिका की भी सराहना की। यह सम्मान समारोह न केवल सफल स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों के प्रयासों की पहचान बना, बल्कि जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम बना।