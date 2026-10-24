Udhampur News: 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का मौका, 31 अक्तूबर तक करें आवेदन

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विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल 22 जुलाई से खुला है जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है। आवेदन के बाद संस्थान स्तर पर 15 नवंबर और जिला स्तर पर 30 नवंबर तक सत्यापन किया जाएगा। विद्यार्थियों को पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और इसके बाद प्राप्त पहचान संख्या व पासवर्ड के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पूरा करना होगा। आवेदन करते समय विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र, आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र, पिछली कक्षा का अंक पत्र, वर्तमान कक्षा की मूल फीस रसीद तथा सही मोबाइल नंबर और ई-मेल पता होना जरूरी है। विभाग की ओर से विद्यार्थियों से अपील है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सभी दस्तावेज सही जानकारी के साथ जमा करें ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।कोटसभी जेडईओ और स्कूल प्रमुखों से अपील है कि छात्रवृत्ति योजना की जानकारी अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने बाले बच्चों को समय रहते आवेदन के लिए प्रेरित करें।- सुनील खजूरिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी