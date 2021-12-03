फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: शंकर नगर जाने वाली गली जर्जर, बारिश में नाले का पानी बढ़ा रहा लोगों की परेशानी

Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
उधमपुर। वार्ड नंबर 17 में सीईओ कार्यालय से शंकर नगर की ओर जाने वाली गली की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी टाइलों के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बरसात के दौरान नाले का पानी गली में भरने से समस्या और बढ़ जाती है।
विज्ञापन


यह गली करीब 30 साल पुरानी है और शंकर नगर की ओर जाने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण गली की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसके चलते लोगों को रोजाना आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में नाले का पानी गली में भरने के साथ कई बार आसपास के घरों तक भी पहुंच जाता है। पानी और कीचड़ जमा होने से रास्ते में फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में दोपहिया वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है, जबकि पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी होती है। बच्चों और बुजुर्गों को इस रास्ते से गुजरने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बारिश के दौरान बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने में भी अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ती है। गली की खराब हालत के कारण लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गली की समस्या को कई बार संबंधित विभाग के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि गली का जल्द निरीक्षण करवाकर इसकी मरम्मत करवाने के साथ नाले की समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाए।
विज्ञापन


कोट
गली की हालत काफी समय से खराब है। यहां से रोजाना निकलना पड़ता है, लेकिन गड्ढों और उखड़ी टाइलों के कारण फिसलने का डर बना रहता है।
- रोहन लाल, स्थानीय निवासी

बारिश के समय नाले का पानी गली में भर जाता है और कई बार घरों तक भी पहुंच जाता है। इससे घर को नुकसान पहुंचने का डर बना रहता है।
- शकुंतला देवी, स्थानीय निवासी



बच्चों और बुजुर्गों को इस रास्ते से निकलने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश में पानी और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।
- अखिलेश कुमार, स्थानीय निवासी



यह मोहल्ले की महत्वपूर्ण गली है। संबंधित विभाग को जल्द इसकी मरम्मत करवाने के साथ नाले की समस्या का भी स्थायी समाधान करना चाहिए।
- रवींद्र सिंह, स्थानीय निवासी।

इस गली की समस्या को अभी के वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
- पवन गुप्ता, विधायक।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed