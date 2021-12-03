फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: जीडीसी रामनगर के विद्यार्थियों ने क्रिमची-मानसर क्षेत्र में वनस्पतियों का किया अध्ययन

Tue, 20 Oct 2026 12:04 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
उधमपुर। सरकारी डिग्री कालेज रामनगर के वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए क्रिमची-मानसर क्षेत्र में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया।
विज्ञापन

इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधों की प्रजातियों, फूलों की संरचना और पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करने का अवसर मिला।
विज्ञापन

कालेज के प्राचार्य प्रो. दलजीत सिंह मनहास के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थानीय वनस्पतियों की विविधता से परिचित करवाना और प्राकृतिक आवास में विभिन्न पौधों की प्रजातियों की पहचान करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था।
विज्ञापन
विज्ञापन

भ्रमण के दौरान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अशनी देवी और प्रोफेसर डॉ. केवल कुमार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed