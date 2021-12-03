Udhampur News: रामबन के महू में मदरसे में लगी आग, 25 छात्रों समेत 27 को सुरक्षित निकाला

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पुलिस के अनुसार, आग शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे लगी। उस समय मदरसे में 25 छात्र दो शिक्षकों फ़ैयाज़ अहमद और क़ारी शहनवाज़ के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि, स्थानीय लोगों को संदेह है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। पुलिस ने घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।आग बुझाने में लोगों के साथ सेना के जवानों और खड़ी के क्विक रिस्पॉन्स टीम के स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई। बनिहाल से रवाना किया गया अग्निशमन वाहन एक एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि अग्निशमन वाहन के पहुंचने तक मदरसे की इमारत जलकर राख हो चुकी थी। बनिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने घटना पर चिंता व्यक्त की।