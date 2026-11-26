Udhampur News: तीन आरोपी गिरफ्तार, 4.68 ग्राम हेरोइन बरामद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:50 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:50 PM IST
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रामनगर। पुलिस ने सूखा तालाब इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 4.68 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार रामनगर पुलिस की टीम सूखा तालाब क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 4.68 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ पाया गया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकुमार उर्फ मनु निवासी सूखा तालाब, विक्रमजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 10 रामनगर तथा पवन कुमार निवासी सूखा तालाब के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों आरोपी बरामद नशीले पदार्थ के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
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जानकारी के अनुसार रामनगर पुलिस की टीम सूखा तालाब क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 4.68 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ पाया गया।
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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकुमार उर्फ मनु निवासी सूखा तालाब, विक्रमजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 10 रामनगर तथा पवन कुमार निवासी सूखा तालाब के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों आरोपी बरामद नशीले पदार्थ के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
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