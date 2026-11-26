विज्ञापन

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना रामनगर की तकनीकी निगरानी टीम (टेक्निकल सर्विलांस टीम) की ओर से की गई जांच के दौरान सामने आया कि तहसील रामनगर के बडोल निवासी यूसुफ अली पुत्र नजीर अली अपने मोबाइल फोन पर वीपीएन सेवा का इस्तेमाल कर रहा था। यह जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन पाया गया।गौरतलब है कि जिला मजिस्ट्रेट उधमपुर ने 25 नवंबर 2026 को जिले की सीमा के भीतर वीपीएन सेवाओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही रामनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामनगर में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।