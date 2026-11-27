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प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से पीटीसी से मढ़ाल वेस्ट पंचायत तक लिंक रोड के निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत में उचित सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि इस गंभीर समस्या को संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष उठाकर जल्द समाधान करवाया जाए।इस अवसर पर राकेश सिंह राका ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की जायज और लंबे समय से लंबित मांगों को संबंधित मंत्रियों एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूरा करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।