Udhampur News: जलभराव की समस्या से भड़के लोगों ने रुकवाया अंडरपास का काम

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क्षेत्रवासियों ने मांग की कि अंडरपास निर्माण के कारण स्थानीय सड़क पर हो रहे जलभराव की समस्या का पहले समाधान किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय शिव मंदिर तक सड़क बनाने के पूर्व में किए गए वादे को भी पूरा किया जाए।क्षेत्रवासियों ने करीब आधे घंटे तक निर्माण कार्य बंद रखा। इसके बाद परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर सुभाष कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान का भरोसा दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों ने विरोध समाप्त कर दिया, जिसके बाद अंडरपास का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया।क्षेत्रवासियों ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते स्थानीय सड़क पर काफी मात्रा में पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पानी को डायवर्ट कर नाले में छोड़ने की व्यवस्था की जाए और इसके लिए उचित नाली का निर्माण किया जाए।लोगों ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थानीय समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसी से मांग की कि जलभराव की समस्या दूर करने तथा शिव मंदिर तक सड़क बनाने के वादे को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।