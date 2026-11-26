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26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों ने एक साथ प्रस्तावना पढ़ी। सभी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पुलिसिंग में संवैधानिक मूल्यों का पालन सबसे अहम है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ काम करे और नागरिकों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करे। जिला पुलिस उधमपुर ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।