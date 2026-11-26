Udhampur News: पुलिस ने मनाया संविधान दिवस, थानों में हुआ प्रस्तावना का वाचन
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:53 PM IST
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उधमपुर। जिला पुलिस उधमपुर ने वीरवार को संविधान दिवस को बड़े ही गरिमामय तरीके से मनाया। इस मौके पर जिले के सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों और अन्य इकाइयों में प्रस्तावना का वाचन किया गया और संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई।
26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों ने एक साथ प्रस्तावना पढ़ी। सभी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पुलिसिंग में संवैधानिक मूल्यों का पालन सबसे अहम है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ काम करे और नागरिकों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करे। जिला पुलिस उधमपुर ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
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26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों ने एक साथ प्रस्तावना पढ़ी। सभी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
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इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पुलिसिंग में संवैधानिक मूल्यों का पालन सबसे अहम है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ काम करे और नागरिकों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा करे। जिला पुलिस उधमपुर ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
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