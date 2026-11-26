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मौंगरी से लद्दा को जोड़ने वाली यह सड़क कलसोत पंचायत से लद्दा तक जाती है। इस सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि यह अब चलने लायक ही नहीं बची है। लद्दा और आसपास की बस्तियों के लोगों को, खासकर दूरदराज और पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। विधायक ने पत्र में यह भी लिखा है कि वह यह नहीं कह सकते कि यह असफलता कोल्ड टार तकनीक की अपनी खामी है या फिर गलत तरीके से काम करना, पेवमेंट की तैयारी ठीक से न होना, नीचे की परतों की खराब क्वालिटी या फिर काम की निगरानी में कमी इसकी वजह है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक पूरी सड़क को असफल प्रयोग की भेंट चढ़ा दिया गया है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पीएमजीएसवाई अधिकारियों को इस असफलता के कारणों की तकनीकी जांच करनी चाहिए और जहां जिम्मेदारी बनती है, वहां तय करनी चाहिए।पवन गुप्ता ने पत्र में अपने हाल के दौरे का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने खुद देखा है कि कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार मात्र 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। यह सड़क इलाके के लिए एक अहम संपर्क मार्ग है। सड़क की इस हालत के चलते मरीजों, स्कूली बच्चों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्हें लद्दा और आसपास के इलाकों के लोगों की ओर से सड़क के पूरी तरह खराब होने को लेकर कड़ी शिकायतें भी मिली हैं।उन्होंने पत्र में साफ लिखा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पिछड़े और दूरदराज इलाके को भरोसेमंद संपर्क सुविधा देने के लिए बनाई गई सड़क अब एक ऐसे प्रयोग की वजह से खस्ताहाल हो गई है, जिसका नतीजा पूरी तरह विनाशकारी निकला है। ऐसा प्रयोग, जिसमें मूल अनुबंध में तय तकनीकी शर्तों से हटकर काम किया गया हो, बिना उचित तकनीकी सावधानी के कभी नहीं किया जाना चाहिए था। जनता की सुरक्षा, सुविधा और कठिनाई की कीमत पर सार्वजनिक ढांचे को टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। विधायक ने तीन मांगें रखी हैं। पहली मांग यह है कि मौंगरी से लद्दा तक की पूरी सड़क का पीएमजीएसवाई के तहत स्थायी पुनरुद्धार किया जाए, जिसमें क्षतिग्रस्त पेवमेंट का व्यापक पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार हो, न कि सिर्फ पैचवर्क और अस्थायी मरम्मत। दूसरी मांग यह है कि विशेष सहायता से राज्यों को पूंजी निवेश योजना यानी एसएएससीआई के तहत बिना देरी के जरूरी फंड स्वीकृत और उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थायी पुनरुद्धार का काम आगे बढ़ सके। तीसरी मांग यह है कि पीएमजीएसवाई अधिकारी फेल हुई कोल्ड टार ट्रीटमेंट की व्यापक तकनीकी जांच करें।