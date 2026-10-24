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Udhampur News: आपसी रजामंदी से विवाद सुलझने पर अदालत ने किया निरस्त

Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
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jammu kashmir news
उधमपुर। अदालत के बाहर हुए समझौते के बाद उधमपुर में सब-जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक सिविल मुकदमे को वापस लिए जाने के आधार पर निस्तारित कर दिया है। रठियान निवासी उषा द्वारा दायर इस मामले में वादी और प्रतिवादियों के बीच आपसी रजामंदी से विवाद सुलझने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया। मामले के विवरण के अनुसार उषा ने अपनी वकील के माध्यम से अदालत में सिविल वाद दायर किया था, जिसमें अंजू देवी, सोनिया देवी व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण माहौल में समझौता हो चुका है। वादी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र और अदालत में दर्ज किए गए बयानों के आधार पर यह पाया गया कि मुकदमा अभी शुरुआती चरण में था और प्रतिवादियों पर समन की तामील नहीं हुई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में वाद वापस लिए जाने से किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके चलते न्यायाधीश ने वाद और उससे जुड़े सभी आवेदनों को वापस लिया गया मानकर निस्तारित कर दिया और पत्रावली को नियमानुसार रिकॉर्ड रूम में दाखिल करने के निर्देश दिए।
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