Udhampur News: डीआईजी ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, एसओजी प्रभारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश

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बैठक के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य की विस्तार से समीक्षा की गई और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। डीआईजी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट बनाए रखने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।डीआईजी ने सभी अधिकारियों को ऑपरेशनल तैयारियों को और बढ़ाने व रेंज भर में सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक में उधमपुर-रियासी रेंज पुलिस ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में डीएसपी एसओजी उधमपुर, डीएसपी एसओजी लाटी, डीएसपी एसओजी बसंतगढ़, एसडीपीओ रामनगर, डीएसपी एसओजी अरनास और डीएसपी एसओजी माहौर-चसाना मौजूद रहे।