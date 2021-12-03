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Udhampur News: वीर नारियों को किया सम्मानित, हिम्मत और साहस को किया सलाम

Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
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jammu kashmir news
उधमपुर। उत्तरी कमान की क्षेत्रीय अध्यक्षा शिनेई शर्मा के मार्गदर्शन में रीजनल आवा द्वारा ध्रुव तारा अस्मिता 2026 का आयोजन किया गया। इसमें वीर नारियों को सम्मानित किया गया और उनकी हिम्मत और साहस को सलाम किया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्मी वाइव्स और वीर नारियों की हिम्मत, साहस और उनकी अनूठी पहचान का जश्न मनाना था। इसमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर अपने सपनों को साकार करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए।
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अस्मिता 2026 के इस प्रेरणादायक मंच पर सात वक्ताओं ने अपने संघर्ष और सफलता की वास्तविक कहानियां सुनाईं। इन वक्ताओं में दो वीर नारियों के अलावा एक कैंसर विजेता, एक विशेष बच्चे की मां और तीन महिला उद्यमी शामिल थीं। इन सभी ने अपने त्याग, दृढ़ संकल्प और आत्म-विश्वास की बदौलत मुश्किलों को मात देने की दास्तां साझा की।
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इस भव्य आयोजन में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन से उपस्थित जनसमूह में नया जोश भरते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ करने का संदेश दिया।
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कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्षा शिनेई शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और वक्ताओं के अदम्य साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्मिता जैसे मंच महिलाओं को अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और एक-दूसरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। समारोह के अंत में डॉ. किरण बेदी और शिनेई शर्मा ने सभी वक्ताओं, प्रतिभागियों और वीर नारियों को सम्मानित किया। यह आयोजन इस शक्तिशाली संदेश के साथ संपन्न हुआ कि हर महिला की आवाज अहम है और उसकी हर उड़ान को नई ऊंचाइयां मिलनी चाहिए, जो महिला सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व की दिशा में उत्तरी कमान की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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