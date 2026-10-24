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Udhampur News: सर्दियों के मौसम से निपटने के लिए तैयारियों के निर्देश

Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
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jammu kashmir news
रियासी। जिला उपायुक्त कुमार अभिषेक ने शुक्रवार को आगामी शीत ऋतु के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समय पर बर्फ हटाने, सड़क संपर्क बहाल करने, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जिले भर में स्वास्थ्य सेवा एवं आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील केसर, सहायक आयुक्त विकास मुकेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इफ्तिखार अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को जनशक्ति, मशीनरी और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की तत्परता सुनिश्चित करने और सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। सड़क संपर्क बनाए रखने की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को प्रभावी बर्फ हटाने की योजनाएं बनाने और संवेदनशील, बर्फ से ढके और भूस्खलन संभावित स्थानों पर रणनीतिक रूप से जनशक्ति और मशीनरी तैनात करने का निर्देश दिया ताकि हिमपात और अन्य मौसम संबंधी व्यवधानों के दौरान सड़कों की समय पर बहाली सुनिश्चित की जा सके।
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जल शक्ति विभाग को जल आपूर्ति लाइनों को जमने से बचाने के लिए निवारक उपाय करने, मरम्मत सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखने और शीत ऋतु के दौरान सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जेपीडीसीएल को ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और अन्य आवश्यक मरम्मत सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखने और बिजली व्यवधानों को तुरंत दूर करने के लिए बहाली टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया।
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