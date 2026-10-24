Udhampur News: शडोल में जन शिकायत निवारण शिविर लगा, जिला विकास आयुक्त ने सुनी समस्याएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिविर के दौरान शडोल और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना विकास से संबंधित कई मुद्दे उठाए। उनकी प्रमुख मांगों में स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरना, गुलाबगढ़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का गेस्ट हाउस बनाना, माहौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाना और पशुपालन विभाग का एक विस्तार केंद्र स्थापित करना शामिल था।निवासियों ने पीएमजीएसवाई सड़कों की शीघ्र मरम्मत और निर्माण, लंबित पीएम-किसान किश्तों का सत्यापन और भुगतान, भूमि मुआवजे का भुगतान, जम्मू और कश्मीर बैंक की एक शाखा और एक एलपीजी गैस एजेंसी खोलने की भी मांग की। अन्य मांगों में विद्यालय भवन की मरम्मत, बर्फ हटाने वाली मशीनों की व्यवस्था, पूर्ण हो चुके जल भंडारों का संचालन, पीएमएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बेहतर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी, पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना और खेल के मैदान का निर्माण शामिल थे।डीडीसी ने निवासियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस सेवा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने का निर्देश दिया और निवासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभाग को माहौर में दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर आयोजित करने और गुलाबगढ़ में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया।कृषि कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने कृषि विभाग को पात्र लाभार्थियों द्वारा पीएम-किसान की किश्तें प्राप्त न होने के कारणों का पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बागवानी विभाग को क्षेत्र में जागरूकता शिविर आयोजित करने और बागवानी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त, उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कर्मचारियों की बारी-बारी से तैनाती की संभावना तलाशें। उन्होंने निवासियों को आश्वासन दिया कि धन की उपलब्धता के अधीन गुलाबगढ़ क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। साथ ही सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।