Udhampur News: स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मनाया जाएगा दशहरा

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रियासी। जहां के स्थानीय जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सोमवार सुबह रावण कुम्भकर्ण व मेघनाद के पुतले बनाने का सामान मैदान में पहुंचा। आये हुए कारीगरों ने पुतले बनाने का काम शुरू किया। शाम तक पुतले बनाने का काम जारी रहा। दशहरा कमेटी के प्रधान शंभू नाथ त्रिपाठिया ने बताया कि दशहरा मनाने से पहले शाम को एक शोभायात्रा नगर में निकाली जाएगी। इसके साथ ही पूरे मार्ग और स्टेडियम में आतिशबाजी की जाएगी। बाद में पुतलों का दहन किया जाएगा।