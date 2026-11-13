Srinagar News: जवानों के साथ 30 छात्रों का दल राष्ट्रीय एकता यात्रा के लिए रवाना

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संवाद न्यूज एजेंसीगांदरबल। युवाओं को देश के विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य के करीब लाने के उद्देश्य से सेना ने वीरवार को मानसबल से ऑपरेशन सद्भावना के तहत 30 छात्रों का दल को राष्ट्रीय एकता यात्रा के लिए रवाना किया। छह दिवसीय इस भ्रमण पर जवानों के साथ बांदीपोरा जिले के विभिन्न स्कूलों के 30 मेधावी छात्र और चार एस्कॉर्ट शिक्षक गए हैं।सेना के जवानों के साथ यह दल मथुरा, आगरा और दिल्ली की यात्रा करेगा। इससे छात्रों को भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक विविधता और संस्थागत विरासत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। एक पारंपरिक शैक्षिक भ्रमण से कहीं अधिक इस दौरे को एक अनुभवात्मक शिक्षण यात्रा के रूप में डिजाइन किया गया है, जो छात्रों को कक्षा के ज्ञान को देश के ऐतिहासिक स्थलों, वैज्ञानिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ने में सक्षम बनाता है।छात्र भारत के कुछ सबसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण करें, जिनमें विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, आगरा किला, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेहरू तारामंडल, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, जंतर-मंतर और राष्ट्रीय समर स्मारक शामिल हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक विकास, वैज्ञानिक उपलब्धियों और इसकी राष्ट्रीय यात्रा को आकार देने वाले संस्थानों के बारे में उनकी समझ को गहरा करना है। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण मथुरा में बाल महोत्सव में भागीदारी होगी जहां छात्र सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे, साथी प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे और देश की विविध परंपराओं का अनुभव करेंगे।यात्रा कार्यक्रम में सेना के जवानों के साथ बातचीत भी शामिल होगी जिससे युवा आगंतुकों को सशस्त्र बलों के अनुशासन, पेशेवर लोकाचार, संस्थागत मूल्यों और राष्ट्र सेवा में भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा। छात्रों के लिए यह यात्रा परिचित परिवेश से बाहर निकलने, नए दृष्टिकोणों की खोज करने और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों, संस्कृतियों और संस्थानों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना के निरंतर आउटरीच का हिस्सा है जो कश्मीर भर में शैक्षिक अवसरों, युवा सशक्तीकरण और समुदायों के साथ रचनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहता है।साझा राष्ट्रीय विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मिलता है मौकाअपने मूल में राष्ट्रीय एकता यात्रा विविधता में एकता के विचार को जीवंत अनुभव में बदलना चाहती है। इससे छात्रों को देश की सांस्कृतिक बहुलता और साझा राष्ट्रीय विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलता है। सार्थक बातचीत और शैक्षिक जोखिम की सुविधा प्रदान करके, कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी समझ और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना भी है। ऐसी पहलों के माध्यम से सेना कश्मीर की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं में निवेश करना जारी रखती है। सीखने, अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास के रास्ते बनाती है, साथ ही उन्हें आत्मविश्वासी, सूचित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।