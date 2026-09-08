Srinagar News: मिनी मैराथन से फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का दिया संदेश

लेह। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लेह के कारू में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया। इस आयोजन में 10–13 वर्ष और 14–17 वर्ष आयु वर्ग के 443 स्थानीय छात्राें ने भाग लिया।इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, सहनशक्ति और टीम भावना को बढ़ावा देना और लद्दाख के नाजुक और अद्वितीय पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की भागीदारी ने स्थानीय युवाओं में खेल और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाया। मिनी मैराथन ने युवा प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने और लद्दाख के स्वच्छ एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रभावी मंच भी प्रदान किया।