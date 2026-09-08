Srinagar News: रिचावली नंबला में आई बाढ़ से जलापूर्ति बाधित

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बारामुला। उत्तर कश्मीर के उड़ी में रिचावली नंबला के लोग अचानक आई बाढ़ से स्थानीय जलापूर्ति योजना क्षतिग्रस्त होने के बाद पिछले पांच दिनों से पेयजल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश ने पास के नाले में अचानक बाढ़ ला दी, जिससे पीएचई जलापूर्ति योजना की लगभग पांच से छह पाइपलाइन बह गईं।उन्होंने आरोप लगाया कि पांच दिन बीत जाने के बावजूद, जल शक्ति विभाग आपूर्ति बहाल करने में विफल रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं लंबे समय तक बाधित रहने से उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से इस योजना पर निर्भर हैं, उन्होंने विभाग से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया।इस बीच, पीएचई विभाग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि आवश्यक पाइपों के लिए एक प्रस्ताव पहले ही उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन सामग्री अभी प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा कि विभाग ने पाइप आने तक स्थानीय लोगों को अस्थायी बहाली की पेशकश की थी, लेकिन लोग अस्थायी व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रयास जारी हैं और क्षतिग्रस्त लाइन को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और पेयजल आपूर्ति की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की अपील की है।