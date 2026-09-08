Srinagar News: गुरेज के सीमावर्ती बच्चों के लिए वरदान बना सेना का स्कूल

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भट शहजादबांदीपोरा। आर्मी गुडविल स्कूल दावर, गुरेज घाटी के दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है।पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में बसे होने के कारण, गुरेज के कई गांव बड़े शैक्षिक केंद्रों से काफी दूर हैं। भारी बर्फबारी, खराब मौसम, खराब सड़क संपर्क और बस्तियों के दूर-दराजं होने से स्कूल जाने और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में दिक्कतें आ सकती हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए, ये चुनौतियां उन शैक्षिक सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच को और सीमित कर सकती हैं जो आसानी से पहुंच वाले इलाकों में उपलब्ध हैं।इस माहौल में, भारतीय सेना के ''''ऑपरेशन सद्भावना'''' के तहत चलाया जा रहा एजीएस दावर स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान बनकर उभरा है। स्कूल का मकसद व्यवस्थित स्कूली शिक्षा, आधुनिक सीखने की सुविधाएं और छात्रों के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करके शिक्षा के अंतर को कम करना है।स्कूल की शुरुआत यूकेजी और कक्षा 1 में सिर्फ 38 छात्रों और दो शिक्षकों के साथ हुई थी। छात्रों की संख्या बढ़ने और समुदाय के सहयोग से, इसे धीरे-धीरे प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल और बाद में सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया, जहां एलकेजी से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है।एजीएस दावर जेकेबोस पाठ्यक्रम का पालन करता है और पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब हैं, जो छात्रों को तकनीक और प्रैक्टिकल लर्निंग का अनुभव देती हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद की गतिविधियां, सह-पाठयक्रम कार्यक्रम और विशेष कोचिंग भी स्कूल की कोशिशों का हिस्सा हैं।साइंस लैब छात्रों को प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए कॉन्सेप्ट समझने का मौका देती है, जबकि कंप्यूटर सुविधाएं उन्हें डिजिटल कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। खेलकूद और सह-पाठयक्रम गतिविधियां छात्रों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने, टीम वर्क और अनुशासन विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के अवसर देती हैं।स्कूल का योगदान सिर्फ क्लासरूम की शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। छात्रों को शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सीमावर्ती इलाकों के बच्चों को अपनी रुचियों और कौशल को विकसित करने के अवसर मिलते हैं।अभिभावकों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने कहा कि स्कूल ने गुरेज़ में बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माता-पिता ने कहा, भारतीय सेना ने हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई मौके दिए हैं। हम उन्हें मिल रही सुविधाओं और सहयोग के लिए आभारी हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा, खेल, कंप्यूटर और दूसरी ऐसी गतिविधियों का अनुभव मिल रहा है, जिनकी सुविधा पहले मिलना मुश्किल था।इस संस्थान का असर इसके छात्रों की पढ़ाई-लिखाई के सफर में भी दिखता है। स्कूल से जुड़े कई छात्रों ने आगे की पढ़ाई और प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, जिनमें नीट और इंजीनियरिंग शामिल हैं। इससे इलाके के दूसरे बच्चों को भी उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल करियर की ओर बढ़ने का हौसला मिला है।दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले छात्रों के लिए ऐसी सुविधाओं का मतलब है कि उन्हें अपने घर के पास ही अच्छी स्कूली शिक्षा मिल सकती है, और उन्हें पढ़ाई के लिए शहरों या कस्बों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती।समय के साथ, एजीएस दावर का दायरा बढ़ा है और अब यह सैकड़ों छात्रों को शिक्षा दे रहा है, जो गुरेज के शैक्षिक माहौल का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह संस्थान सीमावर्ती इलाके के बच्चों को शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के मौके देता रहता है, जिससे उनकी पढ़ाई और सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।