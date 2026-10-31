जम्मू-कश्मीर: जमीन के विवाद ने लिया खूनी रूप, रिटायर्ड एएसआई की हत्या, भाई गिरफ्तार

बेटे मोहम्मद कलीम ने आरोप लगाया कि उनका परिवार लंबे समय से चाचा मोहम्मद रफीक और उसके परिवार के साथ जमीन विवाद को लेकर तनाव में था। इस विवाद के चलते पहले भी उन्हें धमकियां दी गई थीं और मारपीट की घटनाएं हुई थीं। कलीम के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उनके पिता घर के पास अपनी जमीन पर किसी काम से गए थे। चाचा मोहम्मद रफीक, उनके बेटे जुल्फिकार अली और पत्नी परवीन अख्तर ने उन पर हमला कर दिया। पिता जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल कोटरंका ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी राजोरी पहुंचाया। डॉक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।