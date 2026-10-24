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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Poonch News ›   Snowfall on the historic Mughal Road, vehicles come to a halt

Poonch News: ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फबारी, वाहनों के पहिये थमे

Sat, 24 Oct 2026 02:22 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:22 AM IST
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Snowfall on the historic Mughal Road, vehicles come to a halt
बर्फ से पीर पांचाल पर्वत श्रृंखला का बना खूबसूरत नजारा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुंछ। राजोरी और पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर शुक्रवार देर शाम को बर्फबारी होने से मार्ग पर चलने वाले वाहनों के पहियों की गति कहीं थम गई तो कहीं धीमी हो गई। इस बर्फबारी से काफी ठंडक होने के साथ ही हल्की सफेद चादर बिछने से मुगल रोड और पीर पांचाल के पहाड़ों का खूबसूरत एवं मनमोहक नजारा दिख रहा है।

मुगल रोड से गुजरने वाले यात्री इस अद्भुत प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते हुए इसे अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम ऐतिहासिक मुगल रोड पर पीर की गली से मानसर मोड़ के बीच इस मौसम की दूसरी हल्की एवं ताजा बर्फबारी हुई। जिससे मार्ग पर फिसलन होने से वाहनों की गति धीमी हो गई। वहीं, कुछ ही पलों में मुगल रोड के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मार्ग पर ठंडे एवं हल्के कपड़े पहने यात्रा करने वालों की कंपकंपी छूट गई। बर्फबारी से मार्ग पर फिसलन होने के चलते यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को मार्ग पर वाहन धीरे एवं संभल कर चलाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुगल रोड पर इस हफ्ते में मौमस की दूसरी बर्फबारी हुई है।
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