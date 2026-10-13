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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Poonch News ›   Three houses, two shops gutted in fire in Poonch, no casualties Jammu

जम्मू: पुंछ में आधी रात आग का तांडव, 3 मकान और दो दुकानें जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू

Tue, 13 Oct 2026 04:57 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ
अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 13 Oct 2026 04:57 PM IST
सार

पुंछ जिले के लोरन मुख्य चौक के पास सोमवार देर रात आग लगने से तीन आवासीय मकान और दो दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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Three houses, two shops gutted in fire in Poonch, no casualties Jammu
लोरन में भीषण अग्निकांड - फोटो : संवाद

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन इलाके में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से तीन आवासीय मकान और दो दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

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आग सोमवार देर रात लोरन के मुख्य चौक के पास एक मकान में लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही दमकल एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीमें दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं। कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक आग से तीन मकानों और दो दुकानों को नुकसान पहुंच चुका था। आग से मोहम्मद रईस, उनके भाई जहांगीर जरगर और उनके चचेरे भाइयों मोहम्मद यूसुफ व हबीब जरगर की संपत्तियां प्रभावित हुई हैं। घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

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