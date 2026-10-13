फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Poonch News ›   Terrorist hideout destroyed in Poonch's Jamia Gali.

पीर पांचाल में सुरक्षाबलों की कार्रवाई: पुंछ के जामिया गली में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार और ड्रोन बरामद

Tue, 13 Oct 2026 01:44 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ
अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 13 Oct 2026 01:44 PM IST
सार

पुंछ जिले की मंडी तहसील के जामिया गली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने पीर पांचाल के पहाड़ों में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है।

विज्ञापन
Terrorist hideout destroyed in Poonch's Jamia Gali.
हथियार बरामद - फोटो : पुलिस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने मंडी तहसील के अंतर्गत पीर पांचाल पहाड़ी क्षेत्र की जामिया गली में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। मौके से हथियार, गोला-बारूद और एक ड्रोन बरामद होने की खबर है।

विज्ञापन


बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया। हालांकि बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद की संख्या तथा ड्रोन से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी होने का इंतजार है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed