पीर पांचाल में सुरक्षाबलों की कार्रवाई: पुंछ के जामिया गली में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार और ड्रोन बरामद

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों ने मंडी तहसील के अंतर्गत पीर पांचाल पहाड़ी क्षेत्र की जामिया गली में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। मौके से हथियार, गोला-बारूद और एक ड्रोन बरामद होने की खबर है।

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बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया। हालांकि बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद की संख्या तथा ड्रोन से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी होने का इंतजार है।