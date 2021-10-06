Poonch News: सुरनकोट में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
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पुंछ। जिले की सुरनकोट तहसील में सोमवार दोपहर को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी पहचान इबरार अहमद मन्हास पुत्र माफूज अहमद मनहास निवासी मिर्जा मोड़ सुरनकोट के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर को इबरार अहमद पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित धुंधक क्षेत्र में सड़क किनारे गिरे तार के संपर्क में आ गया। जिससे उसे जोरदार झटका लगा। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे इलाज के लिए उप जिला अस्पताल सुरनकोट पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से मृतक के गांव और घर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। संवाद
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