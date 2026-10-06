Kathua News: डेंगू के दो और मलेरिया का एक नया मामला, जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ी

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कठुआ। जिले में डेंगू और मलेरिया के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के दो और मलेरिया का एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33, वहीं मलेरिया संक्रमितों की संख्या 23 पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और बचाव गतिविधियां तेज कर दी हैं।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू का पहला नया मामला बसोहली मेडिकल ब्लॉक के पलासी गांव में सामने आया है। यहां 26 वर्षीय युवक की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। वहीं, नगरी परोल मेडिकल ब्लॉक के कल्याणपुर गांव में एक महिला डेंगू संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा हीरानगर मेडिकल ब्लॉक के हरियाचक गांव में 23 वर्षीय युवक के मलेरिया पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है।नए मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर संक्रमित मरीजों के घरों के आसपास 50-50 घरों में मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराया। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी। जिला स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग के इंस्पेक्टर लोकेश राज ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मरीज मिलने वाले क्षेत्रों में विभाग की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टीमों को प्रभावित इलाकों में सक्रिय रखा गया है, ताकि संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के साथ नए मरीजों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि मच्छरजनित बीमारियों को लेकर लापरवाही न बरतें। किसी भी व्यक्ति में डेंगू या मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच करवाएं, ताकि संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों को और प्रभावी बनाया जा सके।