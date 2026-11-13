Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: पुलिस ने 35 मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराया

Fri, 13 Nov 2026 02:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कठुआ। लखनपुर और हटली पुलिस ने दो मवेशी तस्करी के मामलों को विफल कर 35 मवेशियों को बचाया। पुलिस ने दो वाहनों को जब्त कर एक चालक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में लखनपुर और कठुआ थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी मवेशियों को कीड़ियां गंडियाल गोशाला में सुरक्षित रखा गया है। पहला मामला गत बुधवार का लखनपुर टोल प्लाजा के पास का है, जब पुलिस टीम नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी।
विज्ञापन

इसी दौरान पंजाब की ओर से जम्मू-कश्मीर आ रहे एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। ट्रक में मवेशियों को बेरहमी से ठूंसकर भरा गया गया था। टीम ने 18 मवेशी मुक्त कराए। वहीं अन्य मामला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस पोस्ट हटली की टीम ने विफल किया है। पंजाब से जम्मू-कश्मीर की ओर आ रहे ट्रक को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में 17 मवेशी लदे मिले। इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक रजाक मोहम्मद जम्मू को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed