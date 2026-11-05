विपक्ष की रैली से दूरी पड़ी भारी: यूथ कांग्रेस ने 200 से ज्यादा पदाधिकारियों को किया सस्पेंड; किन पर गिरी गाज?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली रैली में शामिल नहीं होना युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को भारी पड़ गया है। संगठन ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली से गैरहाजिर रहने वाले करीब 200 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई की जद में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और जिलाध्यक्ष स्तर तक के नेता आए हैं। पार्टी ने इस कदम के जरिए संगठन के भीतर जवाबदेही और अनुशासन का संदेश देने की कोशिश की है।

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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया था।रैली के लिए युवा कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। इसके बाद संगठन ने उनकी उपस्थिति की समीक्षा की और करीब 200 पदाधिकारियों को निलंबित करने का फैसला लिया।युवा कांग्रेस ने रैली में पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यवस्था भी की थी। इसके तहत दिल्ली के मिंटो रोड पर बारकोड स्कैनर लगाए गए थे। रैली में पहुंचने वाले पदाधिकारियों और उनके साथ आए लोगों को संगठन के आधिकारिक एप 'With IYC' पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके जरिए उनकी डिजिटल उपस्थिति दर्ज की जानी थी।रैली में शामिल होने वाले कुछ पदाधिकारियों ने डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं होने के पीछे इंटरनेट की धीमी गति को वजह बताया था। उनका कहना था कि कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक पहुंचने के दौरान इंटरनेट की समस्या के कारण वे एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। इस वजह से कुछ ऐसे लोगों की भी हाजिरी दर्ज नहीं हो पाई, जो रैली में शामिल हुए थे।इस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक भी बुलाई गई। इसमें उपस्थिति से जुड़े आंकड़ों की जांच की गई। इसके बाद गैरहाजिर पाए गए पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।रामलीला मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा।