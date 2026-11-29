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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से पास हुए कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने पर उनकी सराहना की। साथ ही उनसे देश के महान योद्धाओं की विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की।