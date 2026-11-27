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इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।संसद का यह विशेष सत्र ऐसे समय हो रहा है, जब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार परिसीमन विधेयक पर फिर से विचार कर सकती है। इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। इस विधेयक का मकसद 2029 से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी शुक्रवार को दोपहर एक बजे होनी है।लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक, सदन की बैठक सोमवार (30 नवंबर) को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। इससे पहले 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।सरकार ने मानसून सत्र को सत्रावसान करके समाप्त नहीं किया था। इसलिए तकनीकी रूप से सत्र अभी भी जारी है। लोकसभा के नियम 15 और राज्यसभा के संबंधित नियमों के तहत अध्यक्ष या सभापति किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकते हैं।इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से नए सत्र को बुलाने की जरूरत नहीं होती। इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक फिर से बुलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सदन की कार्यवाही 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र के दूसरे हिस्से के रूप में फिर शुरू करने को कहा है। यह बैठक 30 नवंबर को होगी। यह निर्देश सदन की कार्यवाही से जुड़े नियम 15 के तहत दिया है।अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक, संसदीय कामकाज के लिए 30 नवंबर और 1, 2 व 3 दिसंबर की तारीख तय की गई हैं। बुलेटिन के अनुसार, सदन की बैठक 3 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। हालांकि, सरकारी कामकाज की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है।वहीं, राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, उच्च सदन की बैठक बुधवार (2 दिसंबर) को सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। बुलेटिन में बताया गया कि राज्यसभा का 271वां सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सभापति ने इस सत्र को फिर से बुलाया है। इसका मकसद जरूरी सरकारी कामकाज निपटाना है। कामकाज की जरूरतों के आधार पर यह सत्र तीन दिसंबर को समाप्त हो सकता है।दोनों सदनों के बुलेटिन में इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है। इन बैठकों के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल भी नहीं होगा। निजी सदस्यों का कामकाज भी नहीं होगा।अप्रैल में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था। इसका मकसद लोकसभा की अधिकतम सीटें बढ़ाकर 850 करना था। साथ ही, 2029 के चुनाव से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था। लेकिन एकजुट विपक्ष ने इस विधेयक को गिरा दिया था। विपक्ष ने संसद में सरकार को जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने दिया था।हालांकि, इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के रणनीतिकारों को उम्मीद है। उनका मानना है कि सरकार इस बार बहुमत के जादुई आंकड़े के काफी करीब पहुंच सकती है। यहां तक कि वह यह आंकड़ा हासिल भी कर सकती है।इसकी वजह विपक्ष में बड़े पैमाने पर हुई टूट है। विपक्ष के 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं। यह पार्टी बहुत कम जानी जाती है।वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह सांसद शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा, लोकसभा में एक सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ हाथ मिला लिया है।राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं। इनमें एक सीट खाली है। विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को 163 वोटों की जरूरत है। सरकार के पास अभी 154 वोट हैं।ऐसे में उसे कुछ अन्य दलों के समर्थन की जरूरत होगी। इनमें बीजू जनता दल (बीजद) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) शामिल हैं। इन दलों के पास क्रमशः पांच और चार सदस्य हैं। ये दल किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं।लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के 22 सांसद हैं। राज्यसभा में उसके आठ सदस्य हैं। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह विधेयक का समर्थन कर सकती है। हालांकि, इसके लिए उसने एक शर्त रखी है। पार्टी चाहती है कि राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाने का लिखित आश्वासन दिया जाए।द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'अगर विधेयक की भाषा में बदलाव किया गया है, तो हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। हम कल या उसके तुरंत बाद बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे'।द्रमुक कभी कांग्रेस की करीबी सहयोगी थी। लेकिन दोनों के संबंध खराब हो गए। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस ने द्रमुक का साथ छोड़ दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) का समर्थन किया था।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने भी सरकार का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। यह विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का अहम हिस्सा है। लोकसभा में इस पार्टी के आठ सांसद हैं। राज्यसभा में उसका एक सांसद है। अप्रैल में पार्टी ने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया था।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि भविष्य में विधेयक का समर्थन तीन शर्तों पर निर्भर करेगा। सुले ने कहा, 'पहली बात, महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। दूसरी बात, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरी बात, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने के लिए जो परिसीमन आयोग बनेगा, उसमें विपक्षी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए'।उन्होंने कहा कि परिसीमन को बढ़ती आबादी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बारामती की सांसद ने कहा, 'संसदीय क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है। मेरे जैसे सांसदों के लिए इसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है'। उन्होंने आगे कहा, 'हम विधेयक के प्रावधान देखेंगे। अगर वे हमारे उठाए गए तीन मुद्दों के अनुरूप हुए, तो हम विधेयक का समर्थन कर सकते हैं'।सुले ने मुंबई में मीडिया से भी कहा कि अगर विधेयक देश के हित में हुआ, तो उनकी पार्टी इसके पक्ष में वोट करेगी। उन्होंने कहा, 'ऐसे कई उदाहरण हैं, जब देश के हित से जुड़े मुद्दों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दल एक साथ आए हैं। उदाहरण के लिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पवार साहेब पहले नेता थे, जिन्होंने कहा था कि यह देश पर हमला है और हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। इसके बाद कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भी यही रुख अपनाया था'।'देश के व्यापक हित में हमने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक का भी सर्वसम्मति से समर्थन किया था। अगर परिसीमन विधेयक के प्रावधान देश के हित में हुए, तो ऐसा ही हो सकता है। कौन जानता है?'तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद भी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। इन सांसदों के एनसीपीआई में प्रस्तावित विलय को अभी लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिली है। लोकसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकारी दस्तावेजों में ये सांसद अभी भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ही माने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनके विलय का आवेदन अभी लंबित है। इस समूह के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'हम राजग के साथ हैं। हम परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हैं'।संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। इसके साथ ही, कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। इसके अलावा, संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत भी जरूरी है।फिलहाल लोकसभा में 540 सदस्य हैं। तीन सीटें खाली हैं। विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को 360 वोट चाहिए। वहीं, विपक्ष को विधेयक रोकने के लिए 180 वोटों की जरूरत है। अप्रैल में सरकार को 298 वोट मिले थे। वहीं, विपक्ष को 230 वोट मिले थे।लेकिन अप्रैल के बाद से विपक्ष के करीब 26 वोट कम हो चुके हैं। इसकी वजह तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में हुई बगावत है। अगर विपक्ष के करीब 30 और वोट कम हो जाते हैं, तो राजग दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के काफी करीब पहुंच सकता है।इन 30 वोटों के कम होने की वजह द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का समर्थन हो सकता है।