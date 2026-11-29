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जेआरडी टाटा के दर्शन का उल्लेख करते हुए थरूर ने कहा कि भौतिक सफलता का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसे निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से हासिल किया जाए और उसका लाभ देश तथा उसके लोगों के हित में हो।व्यावसायिक नैतिकता और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंधों को रेखांकित करते हुए थरूर ने कहा कि नैतिक आचरण केवल कानूनों का पालन करने और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत परोपकारी कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वास, निष्पक्षता और जवाबदेही टिकाऊ कारोबार की बुनियाद हैं। नैतिक जिम्मेदारी इस बात से शुरू होती है कि मुनाफा कैसे कमाया जाता है, कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और हितधारकों का कितना सम्मान किया जाता है।थरूर ने भारत की विकास यात्रा के लिए समावेशी विकास और अवसरों के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता तक पहुंच का विस्तार करना जरूरी है। खासकर महिलाओं और उन समुदायों के लिए अवसर बढ़ाने होंगे, जिन्हें अब तक सीमित मौके मिले हैं। इससे भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।तकनीकी बदलावों का जिक्र करते हुए थरूर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेदारी के साथ अपनाने, कार्यबल को नए कौशलों का प्रशिक्षण देने, स्वदेशी नवाचार और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आर्थिक और तकनीकी प्रगति को सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाए रखना भी जरूरी है।संसद के विशेष सत्र में सोमवार से पेश किए जाने वाले परिसीमन विधेयक और इसके अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण के साथ स्वाभाविक रूप से इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी।उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहले ही पारित हो चुका है, जबकि एससी और एसटी के लिए आरक्षण संविधान में शुरुआत से ही शामिल है। थरूर ने कहा, 'इसलिए यदि आंकड़ों में बदलाव होता है, तो उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बदलेगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है।'