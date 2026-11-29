विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामला पीएमएलए, 2002 की धारा 3 और 70 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 4 के तहत सजा का प्रावधान है। यह मामला आवासीय परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने, खरीदारों को बुक किए गए फ्लैट न देने और उनसे ली गई रकम वापस न करने के आरोपों से जुड़ा है। ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया कि ओजोन ग्रुप की कंपनियों (जिनका नियंत्रण मुख्य प्रमोटर एस. वासुदेवन के पास था) ने विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को फ्लैट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें सबवेंशन स्कीम, बायबैक स्कीम और जीरो डाउन पेमेंट स्कीम शामिल थीं। खरीदारों को भरोसा दिलाया गया था कि जब तक फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जाता, तब तक बिल्डर उनकी प्री-ईएमआई और ईएमआई का भुगतान करेगा।जांच में पता चला कि ओजोन ग्रुप की छह कंपनियों और वासुदेवन ने मिलकर लगभग 1,305.11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। आरोप है कि खरीदारों से पैसा लेने के बावजूद उन्हें बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया। जांच में जिन कंपनियों का नाम सामने आया है, उनमें ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एक्वा- 1 और एवन्यू परियोजना), ओजोन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (प्राइम परियोजना), ओजोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (मेट्रोजोन परियोजना), ओजोन एलिगेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफ-48 परियोजना), ओजोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (पोलेस्टर परियोजना) शामिल हैं।ईडी ने दावा किया कि समूह ने कथित तौर पर 'प्रोफाइल फंडिंग' का तरीका अपनाया। इसके तहत संभावित खरीदारों के बैंक खातों के जरिए पैसा घुमाया गया ताकि डाउन पेमेंट को वास्तविक दिखाया जा सके और बिल्डर की कंपनियों को होम लोन की राशि मिल सके। जांच एजेंसी ने बैंक खातों, लेखा पुस्तकों, टैली डेटा, लेजर और परियोजना रिकॉर्ड की जांच की। इसमें पाया गया कि घर खरीदारों से जुटाई गई रकम को कथित तौर पर समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट और अन्य लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।ईडी के मुताबिक, परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने के बजाय इस धन का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, रीफाइनेंसिंग, ब्याज भुगतान, निवेशकों को भुगतान और अन्य कॉरपोरेट देनदारियों को निपटाने में किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई खरीदारों को आज तक अपने फ्लैट नहीं मिले, जबकि कुछ लोग अब भी होम लोन की किस्तें चुका रहे हैं। यह जांच कर्नाटक पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 और 120-बी के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इनमें नई दिल्ली स्थित सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज एफआईआर भी शामिल हैं। ईडी ने एस. वासुदेवन को 30 सितंबर 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले ईडी ने 4 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के जरिए 423.37 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं। इसके बाद 25 नवंबर 2026 को 702.70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां भी अटैच की गईं। इस तरह मामले में अब तक लगभग 1,126 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। ईडी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।