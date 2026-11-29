{"_id":"6b0b44723ee1ffbfde085156","slug":"congress-mp-rakesh-rathore-strikes-a-rebellious-tone-rajendra-pal-gautam-offers-this-clarification-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के सुर हुए बगावती,राजेंद्र पाल गौतम ने दी ये सफाई!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच INDIA गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे की बातचीत जारी है। इसी बीच कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। राकेश राठौर का आरोप है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। राहुल गांधी के विचारों और उनकी राजनीति के प्रति आम जनता का आकर्षण बढ़ रहा था तथा लोग कांग्रेस की नीतियों पर चर्चा करने लगे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ अहंकारी लोगों ने पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद बिना किसी से सलाह-मशविरा किए फैसले लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के बयान और टिप्पणियां रोजाना मीडिया में चर्चा का विषय बन रहे हैं, जिससे कांग्रेस के साथ-साथ INDIA गठबंधन को भी नुकसान पहुंच रहा है। राठौर के मुताबिक, इस तरह की बयानबाजी और संगठन में आपसी तालमेल की कमी से भाजपा के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो रही है।



राकेश राठौर ने पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि वे अनुभवी नेता थे और कार्यकर्ताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनते थे। उनके अनुसार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की टीम मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन नेतृत्व में बदलाव के बाद संगठन के कामकाज में पहले जैसा तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले पांच महीनों से उनकी राय नहीं ली गई और पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें नजरअंदाज किया गया। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी का मतलब सार्वजनिक रूप से 200 या उससे अधिक सीटों की मांग करना नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के बयानों से बातचीत प्रभावित होती है और कार्यकर्ताओं में असमंजस पैदा होता है।



दूसरी ओर, राजेंद्र पाल गौतम ने राकेश राठौर के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं तथा किसी से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। गौतम के मुताबिक, राठौर को दो बार बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वे अपने दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि राठौर से फोन पर बातचीत हुई है और वे व्यक्तिगत रूप से बैठकर उनकी शिकायतें सुनने के लिए तैयार हैं। गौतम ने स्पष्ट किया कि पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाता है और संगठन के विषयों पर चर्चा के लिए दरवाजे खुले हैं।



इस विवाद के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। कांग्रेस सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है, जबकि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत जारी है। राकेश राठौर के आरोपों ने कांग्रेस की आंतरिक चुनौतियों को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजर 30 नवंबर को प्रस्तावित बैठक पर है, जिसमें राठौर और राजेंद्र पाल गौतम के बीच बातचीत होनी है। यह बैठक पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को दूर करने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति में समन्वय बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।

... और पढ़ें