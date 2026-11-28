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अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को शाम चार बजे नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कुछ छोटे वीडियो क्लिप दिखाए। उनका आरोप था कि पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मचारी ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (डीटीसी) के लिए हलफनामे भर रहे थे।अभिषेक के मुताबिक, ये हलफनामे चुनाव आयोग में जमा कराने के लिए तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में पुलिसकर्मियों को कागजों पर काम करते देखा जा सकता है। इनमें से एक वीडियो में पूर्व बर्धमान जिले के कालना पुलिस स्टेशन का लोगो भी दिखाई दिया।अभिषेक ने आरोप लगाया कि इसी थाने में पुलिसकर्मी डीटीसी के पक्ष में हलफनामे तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो सीधे तौर पर इसमें शामिल थे, बल्कि उन बड़े अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अपने जूनियर कर्मचारियों को ऐसा करने के निर्देश दिए।अभिषेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि ये वीडियो एआई की मदद से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तार से जांच कराने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को गुमराह करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इसके बाद पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने एआई से तैयार वीडियो जारी किए और इनके जरिए राज्य पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की।अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर पूर्व बर्धमान जिले के कालना पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। यही वह थाना है, जिसका लोगो अभिषेक की ओर से दिखाए गए एक वीडियो में नजर आया था। पुलिस ने वीडियो को एआई से तैयार बताया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में वीडियो की तकनीकी जांच के नतीजे सामने नहीं आए हैं। इसलिए वीडियो को फर्जी साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता।दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग में विवाद चल रहा है। दोनों गुट मूल 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और उसके 'जोड़ा फूल' चुनाव चिह्न पर अपना दावा कर रहे हैं। एक गुट ममता बनर्जी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। वहीं, दूसरा गुट ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (डीटीसी) है।दोनों गुट चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष में दस्तावेज और हलफनामे पेश कर रहे हैं। इसी विवाद के बीच अभिषेक ने आरोप लगाया कि दूसरे गुट के समर्थन में पुलिसकर्मी हलफनामे तैयार कर रहे हैं।इस पूरे मामले पर ऋतब्रत बनर्जी के गुट के विधायक अखरुज्जमान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा और उनके जारी किए गए वीडियो को फर्जी बताया। अखरुज्जमान ने आरोप लगाया कि जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी अभिषेक इसी तरह लोगों को फंसाने का काम करते थे। उस समय वह अपने कुछ करीबी पुलिस अधिकारियों की मदद लेते थे।उन्होंने कहा कि शनिवार को जारी किए गए वीडियो उनके गुट और राज्य प्रशासन की छवि खराब करने के लिए दिखाए गए हैं। अखरुज्जमान ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की मांग की।