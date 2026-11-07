सीएम शुभेंदु ने की एबीवीपी की तारीफ: कहा- ब्लीचिंग पाउडर-फिनाइल, जिसकी जरूरत होगी मैं दूंगा; क्यों बोले ऐसा?

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उन्होंने एबीवीपीकार्यकर्ताओं से अपना अभियान जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि इस 'सफाई अभियान' के लिए जहां भी जरूरत होगी, वह ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान उन्होंने ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल भी किया। उन्होंने 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' और 'कश्मीर मांगे आजादी' जैसे नारे लगाने वाले समूहों का जिक्र करते हुए उन्हें 'कॉकरोच', 'खटमल' और 'दिमागी नक्सली' बताया।अधिकारी ने कहा, 'मैं एबीवीपी के अपने राष्ट्रवादी भाई-बहनों को बधाई देता हूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने प्रेसीडेंसी और जादवपुर विश्वविद्यालयों को ऐसे लोगों से साफ करने का जिम्मा उठाया है, जो इस तरह के नारे लगाते हैं और राष्ट्रविरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं।' उन्होंने कहा, 'जो भी जरूरी होगा, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो या फिनाइल, मैं उपलब्ध कराऊंगा। सफाई जारी रहनी चाहिए।' अधिकारी ने आगे कहा, 'यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म भी इसी मिट्टी पर हुआ था।'सीएम शुभेंदु ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने 2025 में उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस की गाड़ी में काली की मूर्ति ले जाए जाने की घटना का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह काम बनर्जी के निर्देश पर किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल महालया के दौरान दिल्ली में खुद बनर्जी को पुलिस की गाड़ी में बैठना पड़ा। उन्होंने इसे 'सनातनियों की शक्ति' बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से रोशनी के त्योहार के दौरान मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक कुम्हारों और दीये बनाने वाले कारीगरों को मदद मिलेगी।