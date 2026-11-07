केरलम: पहले अभिनेताओं पर लगाया था लूटपाट का आरोप, अब खुद दुष्कर्म मामले में डॉक्टर फरार; पुलिस ने शुरू की जांच

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पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उसका यौन शोषण किया साथ ही इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अतुल्या चंद्रन और बिबिन पेरुमपल्ली ने डॉक्टर को एक अपार्टमेंट में बुलाया था, ताकि उसके मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट कराए जा सकें। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर की शिकायत पर गुरुवार को अभिनेता चंद्रन, पेरुमपल्ली और उनके दोस्त विष्णु को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर की शिकायत के मुताबिक, दो नवंबर को उसे यहां वायटिला स्थित एसेन स्प्रिंगडेल अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में बुलाया गया था। उसे बताया गया था कि आरोपियों में से एक की मौसी की तबीयत खराब है। विज्ञापन



डॉक्टर ने क्या आरोप लगाया?

डॉक्टर ने आरोप लगाया कि फ्लैट पर पहुंचने पर वहां अभिनेताओं समेत करीब 12 लोग उसे मिले। एफआईआर के मुताबिक, इन लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसके दो मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच तथा ईयरफोन छीन लिए। इन सभी सामान की कुल कीमत करीब 3.25 लाख रुपये बताई गई है। 41 वर्षीय डॉक्टर ने आरोप लगाया कि समूह के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने आरोपियों में से एक की मौसी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद उसके साथ कई बार मारपीट की गई। बता दे कि अतुल्या चंद्रन और बिबिन पेरुमपल्ली कई मलयालम फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोनों ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है।ि पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उसका यौन शोषण किया साथ ही इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अतुल्या चंद्रन और बिबिन पेरुमपल्ली ने डॉक्टर को एक अपार्टमेंट में बुलाया था, ताकि उसके मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट कराए जा सकें। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर की शिकायत पर गुरुवार को अभिनेता चंद्रन, पेरुमपल्ली और उनके दोस्त विष्णु को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर की शिकायत के मुताबिक, दो नवंबर को उसे यहां वायटिला स्थित एसेन स्प्रिंगडेल अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में बुलाया गया था। उसे बताया गया था कि आरोपियों में से एक की मौसी की तबीयत खराब है।डॉक्टर ने आरोप लगाया कि फ्लैट पर पहुंचने पर वहां अभिनेताओं समेत करीब 12 लोग उसे मिले। एफआईआर के मुताबिक, इन लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसके दो मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच तथा ईयरफोन छीन लिए। इन सभी सामान की कुल कीमत करीब 3.25 लाख रुपये बताई गई है। 41 वर्षीय डॉक्टर ने आरोप लगाया कि समूह के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने आरोपियों में से एक की मौसी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद उसके साथ कई बार मारपीट की गई। बता दे कि अतुल्या चंद्रन और बिबिन पेरुमपल्ली कई मलयालम फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोनों ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है।ि

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केरलम में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी डॉक्टर पर कई अन्य महिलाओं का भी यौन शोषण करने का शक है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस डॉक्टर ने इससे पहले मलयालम अभिनेता अतुल्या चंद्रन और बिबिन पेरुमपल्ली पर मारपीट करने और लूटपाट का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक, डॉ. जॉनसन वर्गीस के दो मोबाइल फोन की जांच में कई महिलाओं के साथ अंतरंग पलों के वीडियो और तस्वीरें मिली हैं। वर्गीस के खिलाफ शुक्रवार को दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार है। मोबाइल फोन से बरामद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आगे जांच करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि तस्वीरों और वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाएं यदि शिकायत लेकर पुलिस के पास आती हैं तो उनके मामलों में भी अलग से केस दर्ज किए जाएंगे।