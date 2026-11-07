'1.3 अरब लोगों पर हो रहा प्रयोग': एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर केंद्र पर भड़के प्रियांक खरगे, मंहगाई पर क्या बोले?

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खरगे ने कहा, 'भारत सरकार अपने लोगों से खुलेआम झूठ बोल रही है। सरकार ने स्पष्ट कहा था कि एथेनॉल का मिश्रण एक निश्चित क्षमता से अधिक नहीं होगा, लेकिन एनएबीएल की रिपोर्टों ने यह साबित कर दिया है कि एथेनॉल का मिश्रण तय सीमा को पार कर रही है, या कम से कम सरकार ने जो तय सीमा बताई थीं, उन्हें पार कर रही है। कुछ मामलों में यह 35 से 40 प्रतिशत तक है। प्रयोगशालाओं की ये रिपोर्ट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त लैब की ओर से प्रमाणित हैं।' नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'एथेनॉल ब्लेंडिंग की यह पूरी कवायद केवल केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है।'खरगे ने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की ओर से दी गई दलील का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ने अदालत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक प्रयोग बताया था, जिसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'अगर आपको याद हो तो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह एक प्रयोग है और इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप 1.3 अरब लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं। यह कैसे सही हो सकता है? यह साफ है कि भारत सरकार केवल मुनाफा कमाने के लिए अपने ही लोगों से झूठ बोल रही है।'खरगे ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में इजाफे के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मूल्यवृद्धि के व्यापक असर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दुग्ध संघों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी जिक्र किया। बस किराये और ईंधन की बढ़ती लागत के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। खरगे ने कहा, 'बसें हवा से नहीं चलतीं। उन्हें ईंधन डालना पड़ता है। बसें मोदी के कहने से नहीं चलतीं।'