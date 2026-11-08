दिवाली: पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दीपावली की शुभकामनाएं दीं; दीपोत्सव पर क्या बोले वैश्विक नेता?

07:42 PM, 08-Nov-2026 मलयेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने मलयेशिया के भारतीय समुदाय के लोगों के साथ दिवाली समारोह में शामिल होने की जानकारी दी।



उन्होंने लिखा, मैंने मानव संसाधन मंत्री वाईबी रामानन रामकृष्णन के घर का दौरा किया। इसके बाद भारतीय समुदाय के दोस्तों के साथ एमआईसी और एमआईईडी के 2026 दीपावली ओपन हाउस कार्यक्रम में शामिल हुआ। एमआईसी के अध्यक्ष तन श्री एसए विग्नेश्वरन भी वहां मौजूद थे।



अनवर इब्राहिम ने मलयेशिया में अलग-अलग संस्कृतियों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, यही सांस्कृतिक विविधता मलयेशिया को खास बनाती है। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। मलयेशियाई प्रधानमंत्री ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।



उन्होंने कहा, इस प्यारे देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना निश्चित रूप से हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हैप्पी दीपावली! मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने मलयेशिया के भारतीय समुदाय के लोगों के साथ दिवाली समारोह में शामिल होने की जानकारी दी।उन्होंने लिखा, मैंने मानव संसाधन मंत्री वाईबी रामानन रामकृष्णन के घर का दौरा किया। इसके बाद भारतीय समुदाय के दोस्तों के साथ एमआईसी और एमआईईडी के 2026 दीपावली ओपन हाउस कार्यक्रम में शामिल हुआ। एमआईसी के अध्यक्ष तन श्री एसए विग्नेश्वरन भी वहां मौजूद थे।अनवर इब्राहिम ने मलयेशिया में अलग-अलग संस्कृतियों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, यही सांस्कृतिक विविधता मलयेशिया को खास बनाती है। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। मलयेशियाई प्रधानमंत्री ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।उन्होंने कहा, इस प्यारे देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना निश्चित रूप से हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हैप्पी दीपावली!

07:39 PM, 08-Nov-2026 त्रिनिदाद-टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद ने दी दिवाली की बधाई त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने दिवाली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने त्योहार के मौके पर एकता, सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाने की अपील भी की।



त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने एक्स पर दिवाली का संदेश साझा किया। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े 'संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025' के नियमों का पालन करने को कहा।



प्रधानमंत्री ने कहा, दिवाली के खूबसूरत त्योहार को मनाते समय मैं सभी नागरिकों को पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की याद दिलाना चाहती हूं।



कमला प्रसाद-बिसेसर ने कानून के नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक छुट्टियों के दिन रात 8 बजे से 9 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कानून के तहत कुछ जगहों के आधे मील के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक है। इन जगहों में अस्पताल, हवाई अड्डे, चिड़ियाघर और रजिस्टर्ड पशु आश्रय शामिल हैं। इसके अलावा, पशुपालन वाले फार्म, वन क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान भी इस दायरे में आते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने दिवाली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने त्योहार के मौके पर एकता, सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाने की अपील भी की।त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने एक्स पर दिवाली का संदेश साझा किया। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े 'संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025' के नियमों का पालन करने को कहा।प्रधानमंत्री ने कहा, दिवाली के खूबसूरत त्योहार को मनाते समय मैं सभी नागरिकों को पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की याद दिलाना चाहती हूं।कमला प्रसाद-बिसेसर ने कानून के नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक छुट्टियों के दिन रात 8 बजे से 9 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कानून के तहत कुछ जगहों के आधे मील के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक है। इन जगहों में अस्पताल, हवाई अड्डे, चिड़ियाघर और रजिस्टर्ड पशु आश्रय शामिल हैं। इसके अलावा, पशुपालन वाले फार्म, वन क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान भी इस दायरे में आते हैं।

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07:27 PM, 08-Nov-2026 जयपुर: नाहरगढ़ किले से दिखा जगमगाते शहर का नजारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली के मौके पर पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। नाहरगढ़ किले से शहर का खूबसूरत नजारा सामने आया। ऊंचाई से देखने पर रोशनी से सजी इमारतें और सड़कें आकर्षित कर रही हैं। ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला जयपुर के ऐसे नजारों को देखने के लिए खास जगह माना जाता है।

VIDEO | Jaipur skyline illuminated on Diwali; visuals from Nahargarh Fort. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EVmzwBOQMb — Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026 राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली के मौके पर पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। नाहरगढ़ किले से शहर का खूबसूरत नजारा सामने आया। ऊंचाई से देखने पर रोशनी से सजी इमारतें और सड़कें आकर्षित कर रही हैं। ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला जयपुर के ऐसे नजारों को देखने के लिए खास जगह माना जाता है।

07:25 PM, 08-Nov-2026 मिलकर ऐसा समाज बनाएं, जहां अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाए: अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पूरे देश के लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।



अखिलेश यादव ने कहा, मैं पूरे देश के सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली ऐसा त्योहार है, जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने डिजिटल दुनिया का जिक्र करते हुए कहा, जब से यह डिजिटल दुनिया बनी है, तब से हर त्योहार और हर तरह के आयोजन दुनिया भर में मनाए और आयोजित किए जा रहे हैं। हम सभी एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं।



अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी दिवाली को खुशियों के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। अपने धार्मिक आयोजनों में देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हम यह संकल्प भी लेते हैं कि जिस तरह एक दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, उसी तरह हम सभी मिलकर ऐसा समाज और ऐसा देश बनाएं, जहां अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पूरे देश के लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।अखिलेश यादव ने कहा, मैं पूरे देश के सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली ऐसा त्योहार है, जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने डिजिटल दुनिया का जिक्र करते हुए कहा, जब से यह डिजिटल दुनिया बनी है, तब से हर त्योहार और हर तरह के आयोजन दुनिया भर में मनाए और आयोजित किए जा रहे हैं। हम सभी एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं।अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी दिवाली को खुशियों के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। अपने धार्मिक आयोजनों में देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हम यह संकल्प भी लेते हैं कि जिस तरह एक दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, उसी तरह हम सभी मिलकर ऐसा समाज और ऐसा देश बनाएं, जहां अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए।

07:21 PM, 08-Nov-2026 दिवाली पर रोशनी से सजी दिल्ली की इमारतें दिवाली के मौके पर दिल्ली की कई इमारतों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बारापुल्ला से शाम करीब 6:55 बजे ड्रोन के जरिये इन नजारों को कैमरे में कैद किया गया। ऊंची इमारतों पर की गई रोशनी की सजावट दूर से आकर्षक दिखाई दे रही थी। शहर में त्योहार की रौनक देखने को मिली। #WATCH | Buildings in Delhi city illuminated with festive lights on the occasion of #Diwali. Drone visuals from Barapullah captured around 6.55 pm this evening. https://t.co/fDbO1ttj8L — ANI (@ANI) November 8, 2026 दिवाली के मौके पर दिल्ली की कई इमारतों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बारापुल्ला से शाम करीब 6:55 बजे ड्रोन के जरिये इन नजारों को कैमरे में कैद किया गया। ऊंची इमारतों पर की गई रोशनी की सजावट दूर से आकर्षक दिखाई दे रही थी। शहर में त्योहार की रौनक देखने को मिली।

07:18 PM, 08-Nov-2026 दिवाली पर अयोध्या में राम मंदिर की भव्य सजावट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद से यह देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर की भव्यता और पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला इसकी खास पहचान है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Shree Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya illuminated in festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/1FfAzFB88f — ANI (@ANI) November 8, 2026 उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद से यह देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर की भव्यता और पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला इसकी खास पहचान है।

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07:15 PM, 08-Nov-2026 हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बच्चियों के साथ मनाई दिवाली हिमाचल प्रदेश के ममुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ खुशियां बांटी और त्योहार की शुभकामनाएं दीं। #WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu celebrated #Diwali with children at Mashobra Balika Ashram in Shimla. (Video: Himachal Pradesh CMO) https://t.co/6dMZaqdhKR — ANI (@ANI) November 8, 2026 हिमाचल प्रदेश के ममुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ खुशियां बांटी और त्योहार की शुभकामनाएं दीं।

07:13 PM, 08-Nov-2026 दिवाली पर रोशनी से जगमगाया दिल्ली का बिरला मंदिर दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार पर मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। #WATCH | Delhi: Laxmi Narayan Temple, also known as Birla Mandir, illuminated with festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/ZXmDKszSJm — ANI (@ANI) November 8, 2026 दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार पर मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है।

07:10 PM, 08-Nov-2026 श्रीनगर के लाल चौक पर दिवाली का जश्न जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक स्थित घंटाघर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। यहां दिवाली के जश्न में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। घंटाघर को खूबसूरत रोशनी और सजावट से सजाया गया है। लोगों ने यहां दिवाली का त्योहार मनाया।

#WATCH | J&K: A large number of people gather at Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar which is beautifully illuminated and decorated, to join in #Diwali celebrations here. https://t.co/qhXBWejiwO — ANI (@ANI) November 8, 2026 जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक स्थित घंटाघर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। यहां दिवाली के जश्न में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। घंटाघर को खूबसूरत रोशनी और सजावट से सजाया गया है। लोगों ने यहां दिवाली का त्योहार मनाया।