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दिवाली: पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दीपावली की शुभकामनाएं दीं; दीपोत्सव पर क्या बोले वैश्विक नेता?
दिवाली के त्योहार को देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभर में उत्सव का माहौल है। मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों और शहरों के प्रमुख चौराहों तक हर जगह रोशनी और सजावट देखने को मिल रही है। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर दिल्ली, जयपुर और श्रीनगर तक दीपोत्सव की रौनक छाई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दुनिया के कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर सेना के जवानों तक हर कोई अपने-अपने अंदाज में त्योहार मना रहा है। देशभर में दिवाली कैसे मनाई जा रही है और कहां से कैसी तस्वीरें सामने आई हैं? पढ़िए अपडेट्स-
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मलयेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दींमलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने मलयेशिया के भारतीय समुदाय के लोगों के साथ दिवाली समारोह में शामिल होने की जानकारी दी।
उन्होंने लिखा, मैंने मानव संसाधन मंत्री वाईबी रामानन रामकृष्णन के घर का दौरा किया। इसके बाद भारतीय समुदाय के दोस्तों के साथ एमआईसी और एमआईईडी के 2026 दीपावली ओपन हाउस कार्यक्रम में शामिल हुआ। एमआईसी के अध्यक्ष तन श्री एसए विग्नेश्वरन भी वहां मौजूद थे।
अनवर इब्राहिम ने मलयेशिया में अलग-अलग संस्कृतियों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, यही सांस्कृतिक विविधता मलयेशिया को खास बनाती है। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। मलयेशियाई प्रधानमंत्री ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा, इस प्यारे देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना निश्चित रूप से हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हैप्पी दीपावली!
त्रिनिदाद-टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद ने दी दिवाली की बधाईत्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने दिवाली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने त्योहार के मौके पर एकता, सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाने की अपील भी की।
त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने एक्स पर दिवाली का संदेश साझा किया। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े 'संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025' के नियमों का पालन करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा, दिवाली के खूबसूरत त्योहार को मनाते समय मैं सभी नागरिकों को पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े संक्षिप्त अपराध (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की याद दिलाना चाहती हूं।
कमला प्रसाद-बिसेसर ने कानून के नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक छुट्टियों के दिन रात 8 बजे से 9 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कानून के तहत कुछ जगहों के आधे मील के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक है। इन जगहों में अस्पताल, हवाई अड्डे, चिड़ियाघर और रजिस्टर्ड पशु आश्रय शामिल हैं। इसके अलावा, पशुपालन वाले फार्म, वन क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान भी इस दायरे में आते हैं।
जयपुर: नाहरगढ़ किले से दिखा जगमगाते शहर का नजाराराजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली के मौके पर पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। नाहरगढ़ किले से शहर का खूबसूरत नजारा सामने आया। ऊंचाई से देखने पर रोशनी से सजी इमारतें और सड़कें आकर्षित कर रही हैं। ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला जयपुर के ऐसे नजारों को देखने के लिए खास जगह माना जाता है।
VIDEO | Jaipur skyline illuminated on Diwali; visuals from Nahargarh Fort. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EVmzwBOQMb— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
मिलकर ऐसा समाज बनाएं, जहां अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाए: अखिलेश यादवसमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पूरे देश के लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।
अखिलेश यादव ने कहा, मैं पूरे देश के सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली ऐसा त्योहार है, जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने डिजिटल दुनिया का जिक्र करते हुए कहा, जब से यह डिजिटल दुनिया बनी है, तब से हर त्योहार और हर तरह के आयोजन दुनिया भर में मनाए और आयोजित किए जा रहे हैं। हम सभी एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं।
अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी दिवाली को खुशियों के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। अपने धार्मिक आयोजनों में देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हम यह संकल्प भी लेते हैं कि जिस तरह एक दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, उसी तरह हम सभी मिलकर ऐसा समाज और ऐसा देश बनाएं, जहां अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए।
दिवाली पर रोशनी से सजी दिल्ली की इमारतेंदिवाली के मौके पर दिल्ली की कई इमारतों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बारापुल्ला से शाम करीब 6:55 बजे ड्रोन के जरिये इन नजारों को कैमरे में कैद किया गया। ऊंची इमारतों पर की गई रोशनी की सजावट दूर से आकर्षक दिखाई दे रही थी। शहर में त्योहार की रौनक देखने को मिली।
#WATCH | Buildings in Delhi city illuminated with festive lights on the occasion of #Diwali. Drone visuals from Barapullah captured around 6.55 pm this evening. https://t.co/fDbO1ttj8L— ANI (@ANI) November 8, 2026
दिवाली पर अयोध्या में राम मंदिर की भव्य सजावटउत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद से यह देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर की भव्यता और पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला इसकी खास पहचान है।
#WATCH | Uttar Pradesh: Shree Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya illuminated in festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/1FfAzFB88f— ANI (@ANI) November 8, 2026
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बच्चियों के साथ मनाई दिवालीहिमाचल प्रदेश के ममुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ खुशियां बांटी और त्योहार की शुभकामनाएं दीं।
#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu celebrated #Diwali with children at Mashobra Balika Ashram in Shimla. (Video: Himachal Pradesh CMO) https://t.co/6dMZaqdhKR— ANI (@ANI) November 8, 2026
दिवाली पर रोशनी से जगमगाया दिल्ली का बिरला मंदिरदिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार पर मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है।
#WATCH | Delhi: Laxmi Narayan Temple, also known as Birla Mandir, illuminated with festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/ZXmDKszSJm— ANI (@ANI) November 8, 2026
श्रीनगर के लाल चौक पर दिवाली का जश्नजम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक स्थित घंटाघर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। यहां दिवाली के जश्न में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। घंटाघर को खूबसूरत रोशनी और सजावट से सजाया गया है। लोगों ने यहां दिवाली का त्योहार मनाया।
#WATCH | J&K: A large number of people gather at Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar which is beautifully illuminated and decorated, to join in #Diwali celebrations here. https://t.co/qhXBWejiwO— ANI (@ANI) November 8, 2026
दिवाली रोशनी की जीत का महान उत्सव: ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीजऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी दुनिया भर में दिवाली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दीपावली मनाने वाले सभी लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजीं। उन्होंने इसे अंधकार पर रोशनी की जीत का त्योहार बताया।
उन्होंने कहा कि यह त्योहार अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है। अल्बनीज ने कहा, मैं दीपावली मनाने वाले सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह रोशनी की जीत का महान उत्सव है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दीपावली के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय दीपावली मनाते हैं। उन्होंने इसे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत बदलाव की एक प्राचीन परंपरा बताया। यह त्योहार उदारता और नई शुरुआत का भी प्रतीक है।