'दिमागी नक्सलियों को हराना होगा': पीएम मोदी का प्रहार, जयराम रमेश बोले- दिवाली पर भी नहीं छोड़ी राजनीति

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सुरक्षा बलों के जवानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि नक्सलियों का सफाया होने के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें एक बात याद रखनी होगी। नक्सलियों का सफाया हो चुका है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है। हमें उनकी पहचान करनी होगी, उन्हें हराना होगा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।'प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों को खुलकर कार्रवाई करने की छूट नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले जवानों के हाथ बांधकर रखे जाते थे। नक्सली हमले होते थे, लेकिन सुरक्षा बलों को खुलकर जवाब देने की आजादी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जवानों को जरूरी फैसले लेने की छूट दी। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद को व्यवस्था के भीतर से मिलने वाली मदद रोकने के लिए भी काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ माओवादी आतंकवाद की कमर तोड़ी और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, नक्सलवाद से परेशान रहे लोगों ने भी सरकार और सुरक्षा बलों का साथ दिया। उन्होंने इस लड़ाई में योगदान देने वाले लोगों का आभार जताया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली के मौके पर सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचते हैं। इस बार उन्होंने बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाया। वह करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशन बेस पहुंचे। यह कैंप अबूझमाड़ और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अभियान चलाने का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जवानों ने पारंपरिक आदिवासी गीतों पर नृत्य किया। भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने उनके साथ दिवाली की खुशियां साझा कीं।वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीते पांच दशकों में यह पहली दिवाली है जब पूरा देश नक्सलवाद (वामपंथी उग्रवाद) के साये से पूरी तरह मुक्त होकर इस पर्व को मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित सुदूर जंगलों में तैनात सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के कार्यक्रम का स्वागत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह अवसर भारतीय जवानों के उस अदम्य साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का है, जिन्होंने अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय सुरक्षा बलों की अनवरत कार्रवाई और केंद्र सरकार की दृढ़ नीति को दिया, जिसकी बदौलत लाल गलियारे के रूप में पहचाने जाने वाले इलाकों में शांति और विकास का नया उजाला फैला है।प्रधानमंत्री के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिवाली जैसे मौके पर भी राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर एक गैर-राजनीतिक और गंभीर मौके का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए किया। उन्होंने इसे संस्थागत मर्यादाओं पर हमला बताया। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का भी जिक्र किया।जयराम रमेश ने कहा कि 28 अप्रैल 2024 को जाति जनगणना की मांग करने वालों को प्रधानमंत्री ने 'शहरी नक्सली' बताया था, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने जनगणना 2027 में जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने कानूनों का विरोध करने वालों को नक्सली विचारधारा का समर्थक बताया था, जबकि 19 नवंबर 2021 को सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का एलान कर दिया था। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका यह रवैया राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का एक तरीका बन गया है।