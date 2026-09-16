गरबा-डांडिया में मुसलमानों का प्रवेश रोकेगी विहिप?: गणेशोत्सव के बाद शुरू होगा अभियान; संगठन ने क्या कहा?

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गणेशोत्सव के बाद गरबा-डांडिया आयोजनों को लेकर सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे नवरात्र के दौरान गरबा-डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर अभियान चलाने का फैसला किया है। गणेशोत्सव समाप्त होने के बाद विहिप के नेता मुंबई के प्रमुख आयोजकों से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में अभियान चलाएंगे।