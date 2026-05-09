पूर्व आईटी कमिश्नर और डीआईजी पत्नी की बढ़ीं मुश्किलें: कमाई से 57% ज्यादा निकली संपत्ति, सीबीआई को क्या मिला?

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केंद्रीय जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी-III), नई दिल्ली ने इस मामले में 10 सितंबर को औपचारिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक, एक अप्रैल 2022 से 10 मई 2025 की जांच अवधि के दौरान जीवनलाल लाविडिया ने पद पर रहते हुए अवैध तरीके से अकूत संपत्ति हासिल की। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उनके पास मौजूद कुल चल-अचल संपत्ति उनकी वैध आय के मुकाबले 57.10 प्रतिशत अधिक पाई गई है।सीबीआई के गणित के अनुसार, तय समय में अधिकारी की कुल वैध आय 1,95,74,358 रुपये थी, जबकि इसी दौरान उनका कुल खर्च और खरीदी गई संपत्तियां 3,07,52,247 रुपये तक पहुंच गईं।जांच एजेंसी ने गणना के बाद पाया कि अधिकारी और उनके परिवार के पास कुल 1,11,77,889 रुपये की ऐसी संपत्ति है, जिसका कोई कानूनी हिसाब उनके पास मौजूद नहीं है।सीबीआई की एफआईआर में यह साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि जांच अवधि के अंत तक लाविडिया और उनके परिजनों की कुल परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य 4,31,60,820 रुपये आंका गया है।इस पूरे मामले में उनकी पत्नी शिप्रा श्रीवास्तव पर अपने पति को अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में मदद करने और उकसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।सीबीआई द्वारा 9 मई 2025 को की गई छापेमारी के दौरान दिल्ली में शिप्रा श्रीवास्तव के आवास से 54 लाख रुपये नकद और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए थे।9 मई 2025 को ही दर्ज एक अन्य सीबीआई केस में लाविडिया पर करदाताओं के पक्ष में टैक्स अपील के फैसले सुनाने के बदले अनुचित लाभ लेने का आरोप लगा था।2004 बैच के आईआरएस अधिकारी लाविडिया और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की कमान सीबीआई निरीक्षक नवीन कुमार को सौंपी गई है।सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, नौ मई 2025 को आरोपी अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई ऐसे कागजात मिले जिन्होंने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। इन छापों में लाविडिया, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम खरीदी गई चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा दिल्ली स्थित आवासीय परिसर से संपत्तियों के ब्योरे वाली रफ शीट और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों के खिलाफ शिकंजा कसता चला गया।भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 2004 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जीवनलाल लाविडिया हैदराबाद में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही उनके पास प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में आयकर आयुक्त (अपील) यूनिट-7 और यूनिट-8 का अतिरिक्त प्रभार भी था। अपने इसी प्रभावशाली पद का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसमें उनकी पत्नी ने भी बराबर का साथ दिया।