दिल्ली ने दिखाई राह: हर बेटी के नाम जलाया एक-एक दीया, 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का देश ने लिया संकल्प
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 26 Nov 2026 07:53 PM IST
सार
संविधान दिवस और पहले अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी में मशाल जुलूस निकाला। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के साथ आयोजित इस मार्च में करीब 2,000 लोगों ने दीप जलाकर 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया।
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विस्तार
देश को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प के साथ राजधानी दिल्ली में एक अनूठा जागरूकता अभियान चलाया गया। संविधान दिवस और 'बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस' की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में मशाल जुलूस निकाला। इस मार्च में करीब 2,000 महिलाओं, बच्चों, बाल विवाह से बचाई गई बेटियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लेकर 'हर बेटी के नाम एक दीया' जलाया और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई।
केंद्रीय मंत्री ने दिलाई बाल विवाह रोकने की शपथ
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' (जेआरसी) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सावित्री ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। लोगों ने संकल्प लिया कि वे न तो किसी बाल विवाह में शामिल होंगे और न ही इसे बढ़ावा देंगे, बल्कि कहीं भी ऐसी जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करेंगे। इस अवसर पर जेआरसी के संस्थापक भुवन ऋभु सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बाल विवाह की दर में आई बड़ी गिरावट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में शुरू किए गए 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया:
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27 नवंबर को मनाया जाएगा पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में मान्यता मिलना एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने कहा, 'भारत ने 2026 तक बाल विवाह की दर में 10 प्रतिशत की कमी लाकर दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सामूहिक चेतना से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बाल विवाह बच्चों के साथ अपराध है और इसे खत्म करना न्याय की अनिवार्य शर्त है।'
भारत सहित 84 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ प्रस्ताव
गौरतलब है कि भुवन ऋभु ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की वैश्विक पहल शुरू की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में उनके संबोधन के बाद भारत सहित 84 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए), इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी), बाल विकास धारा, प्रयास जेएसी, कोसी लोक मंच, बेसिक फाउंडेशन और सहयोग केयर फॉर यू ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।
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केंद्रीय मंत्री ने दिलाई बाल विवाह रोकने की शपथ
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' (जेआरसी) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सावित्री ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। लोगों ने संकल्प लिया कि वे न तो किसी बाल विवाह में शामिल होंगे और न ही इसे बढ़ावा देंगे, बल्कि कहीं भी ऐसी जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करेंगे। इस अवसर पर जेआरसी के संस्थापक भुवन ऋभु सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बाल विवाह की दर में आई बड़ी गिरावट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में शुरू किए गए 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया:
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- आंकड़ों में सुधार: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, देश में बाल विवाह की दर 2005-06 में 47.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 20.1 प्रतिशत रह गई है।
- व्यापक जनसंपर्क: वर्ष 2024 से अब तक सरकार 6.86 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए 12.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है।
- जमीनी निगरानी: 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल पर 72 हजार से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों का विवरण दर्ज है, जिनमें से करीब 60 हजार अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात हैं।
27 नवंबर को मनाया जाएगा पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में मान्यता मिलना एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने कहा, 'भारत ने 2026 तक बाल विवाह की दर में 10 प्रतिशत की कमी लाकर दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सामूहिक चेतना से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बाल विवाह बच्चों के साथ अपराध है और इसे खत्म करना न्याय की अनिवार्य शर्त है।'
भारत सहित 84 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ प्रस्ताव
गौरतलब है कि भुवन ऋभु ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की वैश्विक पहल शुरू की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में उनके संबोधन के बाद भारत सहित 84 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए), इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी), बाल विकास धारा, प्रयास जेएसी, कोसी लोक मंच, बेसिक फाउंडेशन और सहयोग केयर फॉर यू ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।