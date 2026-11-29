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आज रविवार, 29 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ अमर उजाला अपने खास पेशकश के साथ हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड में हुए भीषण सड़क हादसे की, जिसमें चार बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी खबर भी हादसे से जुड़ी है, बता दें कि दिल्ली के शाहदरा में आग लगने की खबर सामने आई है। विश्वास नगर में हुए इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हैं। अब बात करेंगे, संसद के विशेष सत्र के बाद एनडीए अब अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, डीएमके, एनसीपी-एसपी को नए साल से पहले मंत्री पद का भरोसा दिया गया है। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी की रैली से पहले और टिकटों पर मंथन को लेकर भाजपा-अकाली दल ने गठबंधन के बाद की पहली बैठक की है। उधर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 5 तीव्रता का भूकंप आया है और इसके बाद कई आफ्टरशॉक भी लगे हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने जुझारू पारी खेलते हुए टीम को फॉलोऑन से बचा लिया है।