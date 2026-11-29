सुर्खियां: छह दिन तक 10 राज्यों में बारिश के आसार; कैलिफोर्निया में 5 तीव्रता का भूकंप; भारत ने बचाया फॉलोऑन
झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे (एनएच-33) पर भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। यहां पढ़ें पूरी खबर
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके के विश्वास नगर में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं जिन्हे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के बाद न सिर्फ राजग का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि नए सहयोगियों को सरकार में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार की योजना परिसीमन-महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को संसद की दहलीज पार कराने के बाद नए साल से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को पूरी करना है। विधेयक पर सहयोग के दौरान बातचीत में सरकार ने डीएमके और एनसीपी-एसपी को जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का भरोसा दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के गठबंधन की शनिवार को पहली बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिसंबर को मोगा में होने वाली रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही गठबंधन के तहत टिकटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही लिया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर...
अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार सुबह आए 5 तीव्रता के भूकंप से दक्षिणी इलाके में लोगों के बीच दहशत फैल गई। भूकंप के कारण कई घरों में सामान गिर गया और दर्जनों आफ्टरशॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके महसूस किए गए। हालांकि, फिलहाल किसी के घायल होने या बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र लॉस एंजिलिस शहर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मैनहट्टन बीच से करीब पांच किलोमीटर दूर था। यह इलाका समुद्र के किनारे बसा हुआ है। भूकंप के झटके दक्षिणी कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, इस क्षेत्र में 2014 के बाद आया यह सबसे बड़ा भूकंप था। यहां पढ़ें पूरी खबर...
मौसम विभाग ने अगले छह दिनों के दौरान 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ मौसम बदलने की संभावना है। राज्य में 3 और 4 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से पास होने वाले कैडेटों को देश की ‘सुरक्षा ढाल’ बताया। उन्होंने कहा कि कैडेटों की ताकत, अनुशासन और प्रतिबद्धता न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि देश के स्कूलों, अस्पतालों और संस्थानों को भी सुरक्षित रखेगी। 2047 तक एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की इस यात्रा में पासिंग आउट होने वाले कैडेटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर...
इस्राइल में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम को तत्काल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने लिकुड पार्टी को 24 घंटे का समय दिया है। यह घटनाक्रम नेतन्याहू द्वारा बारी-बारी से प्रधानमंत्री पद की पेशकश करने के बाद सामने आया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में प्रतिभागियों के बीच कितने भी लड़ाई-झगड़े और बहस हों, सलमान खान ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। मगर, वे शांत भी तब तक रहते हैं, जब तक स्वस्थ बहस हो रही हो। अगर कोई भी प्रतिभागी आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी किसी के बारे में करता है तो दबंग खान तुरंत नोटिस करते हैं। फिर, वीकएंड के वार में क्लास लगाना भी नहीं भूलते। ऐसा ही कुछ स्काउट के साथ हुआ है। यहां पढ़ें पूरी खबर...
टीम इंडिया: किस खिलाड़ी की अनदेखी से नाखुश हैं महान कपिल देव? कही दिल की बात, बयान ने मचाई खलबली
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है। दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम ने चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग-11 में जगह दी, लेकिन सिराज को बेंच पर ही बैठना पड़ा। उनके लगातार बाहर रहने पर क्रिकेट विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। अब भारत को 1983 में विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। यहां पढ़ें पूरी खबर...